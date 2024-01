Polmonite uccide una bimba di un mese, a Termini Imerese è lutto cittadino

Sgomento a Termini Imerese per la morte di Cristel Suarez, una bambina di ventisei giorni, morta probabilmente per le complicanze di una polmonite. Una grave infezione che, in pochi giorni, ha portato al decesso. Un dolore insostenibile per papà Vincenzo e mamma Mery, che lo scorso 19 dicembre avevano accolto con amore la figlioletta tanto attesa. Una bimba meravigliosa venuta alla luce presso l’ospedale di Termini Imerese e che pesava 3 chili, 320 grammi.

La bambina era stata trasferita con urgenza e ricoverata presso l’ospedale specializzato pediatrico Di Cristina, venerdì mattina (12 gennaio 2024), dopo un consulto specialistico effettuato in città. Un ricovero necessario e presso un ospedale attrezzato per ricevere la piccola di poco più di tre settimane di vita. Un esserino troppo fragile per sopportare febbre alta, difficoltà respiratorie, effetti di una probabile brutta polmonite. Tutto questo in poco meno di due giorni ha portato al decesso. La piccola creatura, infatti, è spirata domenica alle 3,37 del mattino nell’ospedale del capoluogo. Un dolore straziante per la famiglia, che ha vissuto una tragedia della perdita di una piccola creatura.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Maria Terranova, ha proclamato il lutto cittadino per oggi pomeriggio in occasione della celebrazione dei funerali che saranno celebrati alle 15 presso la parrocchia Madonna della Consolazione e saranno officiato dal nuovo parroco don Diego Broccolo.

Un servizio completo di Fabio Lo Bono sull'edizione di Palermo del Giornale di Sicilia in edicola oggi