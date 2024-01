Misilmeri, due auto si scontrano e finiscono sui mezzi parcheggiati: tre feriti in ospedale

Incidente in corso Vittorio Emanuele a Misilmeri. Nello scontro tra due auto sono rimaste ferite tre persone, una è stata trasportata in ospedale con codice rosso. Si travava a bordo di una Mercedes Classe A, mentre gli altri due feriti viaggiavano a bordo di una Fiat Cinquecento. In seguito all'impatto, le due auto sono finite contro alcuni mezzi parcheggiati, che sono rimasti pesantemente danneggiati. Quando è stato lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato i feriti in ospedale.

Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica. In attesa dei soccorsi e dei rilievi, nella zona, la più centrale della cittadina del Palermitano, si sono verificati forti rallentamenti al traffico. Le indagini per stabilire le responsabilità sono in corso, al vaglio ci sono le immagini delle telecamere della videosorveglianza.

L'ultimo incidente a Misilmeri risale soltanto a pochi mesi fa, in questo caso sulla statale. Sulla 121 un furgone si è ribaltato dopo che l'autista ha perso il controllo. Il mezzo si è fermato, poggiato su un fianco nel bel mezzo della carreggiata, rendendo molto difficoltosa la circolazione stradale. L'Anas, l'azienda che gestisce la strada statale 121, si è occupata della rimozione del mezzo. Gli agenti della stradale hanno diretto il traffico, dopo che si erano formate lunghe code e rallentamenti, ed effettuato i rilievi di rito. L'autista è rimasto ferito.