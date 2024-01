Termini Imerese, lite fra giovani e spunta una pistola

Botte da orbi a Termini Imerese. Una lite fra giovani e per futili motivi, dicono i presenti, poteva finire in tragedia. Dopo i violenti colpi di casco, raccontano i presenti, uno dei due giovanissimi coinvolti nella lite avrebbe tirato fuori un’arma da fuoco e minacciato di uccidere l’altro giovane. «Lo ammazzo» avrebbe urlato con tono minaccioso.

La lite sarebbe scoppiata nella notte fra venerdì 12 gennaio e sabato 13, intorno alle 2. Una lite, che poteva degenerare, soprattutto perché scoppiata nel cuore della cittadina imerese e al centro della movida in zona Belvedere. Il violento scontro fra i due giovani, infatti, è andato in scena tra il Nice, il Couuntry House Cafè e il Maharaja sushi bar pizzeria, in via Belvedere Principe di Piemonte. Luogo frequentatissimo di giovani, che trascorrono in maniera spensierata le loro serate. Uno spazio di divertimento sano e spesso controllato dalle forze dell’ordine.

Prima sono volate parole grosse, minacce e poi nello spazio antistante il Nice, dove era in corso il festeggiamento di un compleanno, se le sono date di santa ragione anche utilizzando dei caschi. In tanti hanno cercato di sedare la lite, ma con scarso successo. Uno di loro, raccontano i presenti, infatti, è andato via furioso e probabilmente a casa, dove avrebbe preso una pistola. Al ritorno e sempre al Belvedere ha seminato il panico. Una movida in subbuglio e tanta paura fra i presenti, che sono rimasti increduli all’interno dei locali notturni. Nel frattempo l’arrivo delle forze dell’ordine allertate dai presenti. I presenti, temendo il peggio, infatti hanno chiamato i carabinieri. Al loro arrivo, però i militari del reparto territoriale di Termini Imerese non hanno trovato nessuno dei giovani che stavano litigando. Probabilmente, sentito il rumore delle sirene si sono dileguati. Nessun danno materiale è stato rilevato ai locali né alle persone presenti.

«Fatti spiacevoli, che danneggiano l’intera piazza - dice uno dei gestori dei locali. - Una lite che si è verificata all’esterno del locale e che di certo ha creato danno a chi lavora». «Un luogo di aggregazione che ha vissuto momenti spiacevoli - ha affermato un altro gestore. - La soluzione potrebbe essere quella di pedonalizzare l’area e creare un posto fisso di controllo per evitare episodi spiacevoli, che danneggiano noi e la città».

Al momento non c’è riscontro sulla lite, ma i militari del reparto territoriale di Termini Imerese stanno eseguendo le verifiche. In città, il controllo delle forze dell’ordine è alto e di certo saranno individuati gli autori dei disordini notturni.

Nei giorni scorsi anche la polizia ha messo in campo, attraverso l’operazione «Alto impatto», il controllo del territorio, che ha portato a intensificare i controlli ma anche multe e sequestri.

Nella foto il luogo dove sarebbe avvenuta la lite