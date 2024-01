L'omicidio di Balestrate, il prefetto di Palermo: «Siamo davanti a una stupida violenza. Episodi difficili da prevenire»

«Quanto successo a Balestrate è ulteriore conferma del gravissimo disagio giovanile di questo periodo nel nostro Paese. Siamo davanti a un’inaudita e stupida violenza. Questi episodi sono difficili da prevenire». Lo dice il prefetto di Palermo, Massimo Mariani, che in questi mesi ha avviato diversi incontri sulla sicurezza con le associazioni dei gestori di locali e discoteche.

«Serve il coinvolgimento di tutti per rendere sicure le serate per i giovani - aggiunge il prefetto -. Ringrazio le forze dell’ordine e la procura che presto risolveranno anche questo caso. Siamo in presenza di azioni di violenza stupida e aberrante».