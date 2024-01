Scomparsa a Palermo una ragazza di 17 anni, nessuna notizia dall'8 gennaio

Dall'8 gennaio non si ha più nessuna notizia di Fauzia Islam, una ragazza palermitana di 17 anni di origini bengalesi. L’ultima volta è stata vista la mattina di lunedì scorso, quando è uscita di casa per andare a scuola, al ritorno dalle vacanze di Natale. La ragazza sarebbe stata vista alla fermata dell’autobus di piazza Croci, dove avrebbe dovuto prendere un mezzo per raggiungere il liceo linguistico.

Quelle ore sono le ultime in cui si hanno notizie e anche il cellulare di Fauzia è staccato.

Dopo aver presentato una denuncia alla polizia, i familiari hanno lanciato un appello sui social: «Alta più o meno 1.60 centimetro, ha i capelli neri sulle spalle e occhi neri. La sua carnagione è scura, sul collo ha una voglia piccola e un po’ rossa. La sua corporatura è minuta e sul viso ha due piccoli nei. I denti incisivi superiori hanno una leggera distanza tra di loro e le labbra sono sottili. Ha una mascella leggermente squadrata, gli occhi grandi e un naso un po’ a punta. Di solito si veste di nero o con colori scuri e porta scarpe basse».