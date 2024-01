Ruba rame alla cittadella universitaria di Palermo, arrestato

La polizia ha arrestato nella cittadella universitaria di Palermo un uomo ritenuto l’autore di una lunga serie di furti di rame, che avrebbe sottratto anche a edifici di interesse pubblico. È accaduto due giorni fa, ma la notizia è stata resa nota oggi (13 gennaio). L’arresto è avvenuto grazie alla segnalazione di alcune guardie giurate che hanno segnalato una presenza sospetta all’interno della cittadella universitaria di viale delle Scienze.

L’equipaggio di volante del commissariato Porta Nuova ha così perlustrato l’ampia area segnalata fin quando non ha incrociato l’uomo mentre nei pressi del padiglione 18 stava cercando di portare via il rame armeggiando con una pinza ad alto isolamento per rubare l’impianto di condizionamento della struttura. L’uomo ha tentato la fuga, ma è stato bloccato.