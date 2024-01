Palermo, i ladri di rame colpiscono all'ex Velodromo: danni per 22 mila euro

Ladri in azione nello stadio Paolo Borsellino di Palermo, ex Velodromo, di via Lanza di Scalea, dove sono stati danneggiati e rubati materiali, compresi migliaia di metri di cavi di rame e tubazioni. Portate via anche porte di alluminio, alcuni fari che servivano a illuminare la tribuna e i tubi di rame nei servizi igienici.

I danni ammontano a oltre 22 mila euro. L’impianto elettrico era stato appena ammodernato durante una prima fase dei lavori. I responsabili della struttura hanno sporto denuncia.