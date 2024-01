Palermo, auto si ribalta vicino al Forum: due persone ferite

Ancora un incidente stradale a Palermo. Una macchina si è ribaltata, nella notte, nei pressi del centro commerciale Forum. A bordo c'erano un uomo e una donna: entrambi sono stati trasportati in ospedale ma le loro condizioni non sembrano gravi, dopo che inizialmente l'autista della vettura era stato condotto al Civico in codice rosso. La paura, però, sembra essere passata.

Sulla dinamica indagano gli uomini dell'infortunistica della polizia municipale. Secondo una prima ricostruzione, non ci sarebbero altri mezzi coinvolti nell'incidente, ma i vigili hanno effettuato i rilievi per iniziare le indagini e stabilire le cause. Al momento quella più probabile è l'alta velocità.