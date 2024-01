Il pitbull bruciato vivo: proprietario indagato dal pm di Palermo

È sotto inchiesta per maltrattamento animali il padrone di Aron, il pitbull bruciato vivo in una piazza nel centro di Palermo e morto dopo una terribile agonia.

La Procura di Palermo, guidata da Maurizio de Lucia, ha iscritto l’uomo nel registro notizie di reato. Il cane è deceduto nella clinica veterinaria che lo aveva preso in cura.