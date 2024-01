Topi a scuola, protesta all'Istituto Pio La Torre di Palermo

Gli studenti dell’istituto Pio La Torre di Palermo si rifiutano di svolgere regolarmente le lezioni da ormai tre giorni. La causa della protesta è la mancata derattizzazione dell’istituto. Al ritorno dalle vacanze di Natale, infatti, gli alunni hanno trovato escrementi e topi all’interno della scuola, segnale di una probabile covata all’interno della struttura.

Dopo aver chiesto più volte la derattizzazione dell’istituto, sono arrivati solo alcuni controlli che hanno rilevato come mancassero diverse trappole e quelle presenti fossero rotte o mal funzionanti.

Soltanto oggi (12 gennaio) è intervenuta la ditta responsabile della derattizzazione e sono state piazzate delle nuove trappole, ma solo all’esterno dell’istituto, nonostante esista un consistente problema anche all’interno, testimoniato da alunni e da diversi insegnanti.

«Mettere le trappole per i topi all’esterno dell’istituto - dice Samanta Grasta, rappresentante d’istituto - non risolverà il problema, perché i topi sono presenti anche all’interno. La nostra protesta non si fermerà fino a che il problema non verrà risolto completamente».

La protesta degli ultimi giorni, però, non è unicamente legata alla presenza dei topi: si segnala sporcizia e cattiva manutenzione degli spazi, tra cui buchi nei battiscopa delle aule, possibili passaggi per i topi.

La vicepreside della scuola, Clara De Santi, assicura che dopo il primo avvistamento di un topo, avvenuto l’8 gennaio, è stata subito chiamata una ditta specializzata, che ha svolto un controllo. Sarebbe anche stata svolta una pulizia straordinaria di tutta la struttura sia il giorno stesso che il successivo.

Il professore Cipriani, collaboratore della presidenza, conferma che sono stati fatti anche numerosi lavori di riqualificazione e di pulizia di tutto l’istituto.