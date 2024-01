Palermo, scontro tra auto e scooter al villaggio Santa Rosalia: grave un uomo di 35 anni

Tremendo schianto nella serata di ieri a Palermo, nel quartiere del villaggio Santa Rosalia. Scontro tra auto e moto in via San Raffaele Arcangelo, con vittima un giovane di 35 anni, che stava guidando un Piaggio Liberty quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con una Opel Insignia, guidata da un uomo di 64 anni, rimasto illeso.

L'impatto è stato molto forte. Il conducente dello scooter è stato trasportato dagli uomini del 118 all'ospedale Civico, dove gli sono stati riscontrati diversi gravi traumi e alcune fratture: è in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi e stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'impatto.