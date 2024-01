Palermo, per la Rap l'emergenza rifiuti è finita

Per la Rap, la società che gestisce il servizio di smaltimento dei rifiuti a Palermo, è finita l’emergenza causata dalla riduzione del personale durante le festività. Il recupero è stato ottenuto anche grazie all’intervento di cinque ditte private che hanno messo a disposizione netturbini e mezzi (soprattutto pale meccaniche).

Per giorni la Rap non era riuscita effettuare una completa raccolta e si erano creati numerosi cumuli di immondizie nelle strade. Le difficoltà erano state causate dal dimezzamento del personale in coincidenza con le vacanze di Natale. Adesso tutti gli itinerari notturni sono stati recuperati. Secondo la Rap, la raccolta è stata normalizzata, nelle ultime ore, anche nelle zone Oreto, Perpignano e Calatafimi.

L’azienda partecipata del Comune ritiene di poter ultimare, entro il pomeriggio, gli interventi straordinari in viale Olimpo, via Lanza di Scalea, via Pietro Rombulo, via Girardengo, via Pensabene, viale Michelangelo alta, via Luigi Cosenz, via Celona e nelle zone dello Sperone, Fiera del Mediterraneo, Zisa e Santa Maria di Gesù.