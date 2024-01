Palermo, gestivano una piazza di spaccio di crack a Brancaccio: due arresti

Finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito un’ordinanza cautelare in carcere emessa dal gip nei confronti di un uomo di 32 anni e di un giovane di 22 anni accusati di gestire una fiorente piazza di spaccio nel popoloso quartiere di Brancaccio.

In un appartamento di corso dei Mille i baschi verdi hanno notato diversi giovani entrare e uscire poco dopo. Grazie alle immagini di alcune telecamere installate è stato ricostruito il giro d’affare dei due presunti spacciatori documentando circa 1.800 cessioni mensili con un guadagno a testa di 5 mila euro al mese.

In un box in lamiera nei pressi dell’area industriale è stato scoperto uno dei depositi utilizzati. I due per cercare di evitare i controlli hanno creato delle barricate e telecamere per prevenire i controlli delle forze dell’ordine. Il gip ha anche disposto il sequestro preventivo di 30 mila euro nei confronti dei due giovani arrestati. Il ventiduenne era già sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora.