Palermo, movida vietata a tre giovani per tre anni: sfuggirono a un posto di blocco

Non potranno entrare nelle aeree del centro cittadino tre giovani che nei mesi scorsi si sono sottratti ai controlli del poliziotti cercando di fuggire a bordo di moto e di scooter. Per loro il questore ha emesso tre provvedimenti di Dacur cioè di divieto di accesso e stazionamento nelle aree del centro cittadino. Lo scorso 5 giugno, una volante della polizia di Stato in via Michele Del Bono ha cercato di bloccare un ciclomotore con due giovani in sella. I due hanno iniziato una fuga per il quartiere anche con l’aiuto di tanti residenti. I poliziotti in quella occasione sono stati aggrediti e feriti. Per tre anni i giovani non potranno entrare nella zona tra le vie Libertà e Borgo Vecchio.

Per un altro giovane di 28 che ha cercato di fuggire a bordo di un’auto lo scorso novembre finendo la corsa contro gli arredi urbani, sempre al Borgo Vecchio, sono scattati altri due provvedimenti. Anche in quel caso il giovane fu soccorso da tanti residenti che volevano farlo fuggire. Oltre al divieto di accesso nel centro di Palermo il questore ha disposto anche il daspo fuori contestato. Cioè per due anni non potrà entrare negli impianti sportivi in tutto il territorio nazionale.