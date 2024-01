La spia segnala un guasto sul volo Pisa-Palermo, atterraggio d'emergenza per un Boeing 737

Atterraggio di emergenza ieri sera per il volo Pisa-Palermo della Ryanair. Una spia ha segnalato un guasto sul Boeing 737 che doveva atterrare nello scalo Falcone Borsellino. Come da prassi è scattato il dispositivo di sicurezza. Sono intervenuti in pista i vigili del fuoco e i sanitari del 118.

L’aereo dopo avere fatto due giri sopra l’aeroporto è riuscito ad atterrare con circa venti minuti di ritardo attorno alle 22 e 10. Nessun ferito tra i passeggeri solo paura nei momenti che hanno proceduto l’atterraggio.

Durante le fasi di emergenza un volo proveniente da Bergamo è stato dirottato nello scalo di Catania, e terminata l’operazione, anche quest’aereo ha fatto ritorno al Falcone Borsellino.