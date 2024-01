Furto alla scuola Falcone di Palermo, la Uil: “Basta atti di vandalismo, allo Zen serve ristabilire presidio di legalità”

«Il Comune adesso deve intervenire concretamente e ristabilire un presidio di legalità allo Zen. Non è possibile che alla scuola Falcone i vandali continuino ad agire indisturbati. Il personale scolastico e gli studenti devono essere tutelati, il futuro dei nostri giovani deve essere garantito così come l’istruzione».

Lo affermano Luisella Lionti, segretaria della Uil Sicilia, e Claudio Parasporo, segretario della Uil Scuola, che esprimono solidarietà al dirigente scolastico, Massimo Valentino. E aggiungono: «Furti e danneggiamenti ormai sono all’ordine del giorno.

Sotto attacco ci sono scuole e ospedali, è necessario potenziare i controlli per continuare a lavorare e studiare in sicurezza».