Delitto Celesia a Palermo, un giovane scagiona il maggiorenne

Avrebbe un nome la terza persona che era accanto ai due fratelli arrestati per l’omicidio di Lino Celesia, avvenuto nella discoteca Notr3 di via Pasquale Calvi la notte del 21 dicembre. Gli investigatori lo avrebbero identificato grazie ai video: avrebbe confermato che G.O., 23 anni, finito in cella con l’accusa di possesso illegale di arma da fuoco, avrebbe avuto una pistola a salve e quindi sarebbe del tutto estraneo alla morte dell’ex calciatore di Torino e Palermo. L’avvocato Vanila Amoroso, che ieri nell’udienza davanti al tribunale del Riesame ha discusso la richiesta di scarcerazione del più grande dei due fratelli, è in pressing sul suo assistito affinché collabori con gli investigatori aiutandoli così a ritrovare l’arma giocattolo che aveva portato nel locale.

Un servizio completo di Fabio Geraci sull'edizione di Palermo del Giornale di Sicilia in edicola oggi