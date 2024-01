A Palermo il recupero di piazzetta Mariano Stabile, Carta: «Realizzeremo un teatro all'aperto»

Dopo aver ospitato il piccolo villaggio natalizio di Palermo allestito da Confartigianato, piazzetta Mariano Stabile, lo spazio accanto a piazzale Ungheria, sarà protagonista dei lavori di restauro dei piloni da tempo ammalorati e a rischio crollo.

Un intervento che costerà al Comune circa 300mila euro e che avrà inizio tra pochi giorni quando l’associazione degli artigiani avrà liberato gli spazi dagli addobbi natalizi.

Nel futuro della piazza sarà previsto la realizzazione di un piccolo teatro: «Si tratta di un progetto sufficientemente rapido - assicura l’assessore comunale alla Rigenerazione urbana, Maurizio Carta - comincerà a breve e non durerà a lungo. A quel punto discuteremo con le associazioni affinché questo luogo possa essere prevalentemente utilizzato per attività ricreative, culturali ed educative, anche immaginando una chiusura, magari a vetro, così da consentire di avere quasi un effetto camera».

Insomma, il primo tassello sembra stia per arrivare per la gioia dei commercianti che da anni chiedevano maggiore sicurezza e un rilancio della zona. Ma per la restante parte ci sarà ancora da attendere: «Il ripristino dell’intero piazzale Ungheria si farà - ha assicurato l’assessore Carta -, l’amministrazione comunale sta cercando i fondi necessari per far partire i lavori di restauro del resto dei portici. Inoltre, per rendere più attrattiva la zona, il progetto prevederà la creazione di un parcheggio sotterraneo: così facendo lì dove fino ad ora ci sono soltanto automobili verrà realizzato un giardino. Dobbiamo ragionare nell’ottica del partenariato tra pubblico e privato e già abbiamo tanti imprenditori che hanno manifestato il loro interesse».

La speranza dunque è che le saracinesche, per il momento basse, potrebbero tornare ad alzarsi, ospitando nuove attività e clienti.