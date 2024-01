Palermo, lavori al manto stradale in via Villaermosa: ordinanza e divieti ma le auto restano parcheggiate

Se oggi (10 gennaio) è stato chiuso un occhio, da domani 11 gennaio in strada saranno spiegate le forze della polizia municipale per multare coloro che non rispettano l’ordinanza comunale e parcheggiano le loro auto in via Villaermosa a Palermo, perché così facendo non consentiranno agli operai di poter iniziare i lavori previsti di manutenzione straordinaria del manto stradale.

I cartelli dei divieti di sosta installati lungo tutta la via su ambedue i lati, ricordano agli automobilisti di lasciare libera la strada per consentire i lavori di scarificazione. Dalle 6 del mattino fino alle 18, infatti, su richiesta dell’assessore comunale ai Lavori pubblici, Salvatore Orlando, è prevista la limitazione temporanea alla circolazione veicolare e pedonale. Ma nonostante i grandi cartelli, oggi, l’ordinanza non è stata rispettata e tante auto sono rimaste parcheggiate a ridosso dei marciapiedi.

Dal Comune spiegano che oggi era previsto l’insediamento del cantiere e le automobili parcheggiate non hanno creato grandi disagi ma da domani la strada dovrà essere sgomberata totalmente per permettere agli operai di utilizzare i mezzi per la rimozione del vecchio manto stradale e il ripristino del nuovo. Controlli massicci previsti dunque per domani al fine di rispettare l’ordinanza e l’esecutività dei lavori.

Durante le operazioni, dicono dal Comune, «si procederà con la eventuale rimozione forzata dei veicoli e se necessario, sarà deviato temporaneamente il traffico. La ditta esecutrice dei lavori impegnerà metà carreggiata e verranno collocate delle transenne».