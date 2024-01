Palermo, pronto soccorso sotto pressione per l’influenza

Pronto soccorso sotto pressione a Palermo e reparti di pneumologia stracolmi in questi primi giorni del nuovo anno ma, secondo gli esperti, il peggio deve ancora arrivare. A preoccupare è l’influenza: se, almeno per il momento, i ricoveri da Covid sembrano sotto controllo, si assiste invece ad un aumento delle forme influenzali più gravi accompagnate da polmoniti anche tra i più giovani.

Nell’ultima settimana, nell’area di emergenza dell’ospedale Civico, ne sono state diagnosticate 17, l’anno scorso erano state meno della metà: ieri mattina i medici sono stati costretti a intubare una ragazza di vent’anni, arrivata con un pesante deficit respiratorio, per evitare guai peggiori. Si tratta dell’ultimo di una lunga serie di casi che hanno richiesto un intervento salva-vita considerando che - solo ieri - le persone in codice rosso erano una decina. Ricoveri in aumento anche al Cervello e al Di Cristina.

Un servizio completo di Fabio Geraci sull'edizione di Palermo del Giornale di Sicilia