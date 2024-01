Palermo, Borgo Nuovo in lacrime per la morte di un diciottenne: «Fabio, ci hai lasciato troppo presto»

Ha lottato fino all'ultimo contro una malattia, ma Fabio Presti non ha vinto la sua battaglia ed è morto a soli diciotto anni. Il ragazzo abitava a Borgo Nuovo, a Palermo, dove la tragica notizia ha gettato tutti nello sconforto. Nella zona in tanti avevano pregato per lui, ma alla fine le speranze si sono spente. Il giovane frequentava l'istituto superiore Duca degli Abruzzi del capoluogo, dove professori e compagni sono adesso a lutto. Anche loro ha sperato di potere riabbracciare preso Fabio, hanno creduto che potesse avvenire un miracolo. Ora ci sono soltanto dolore e lacrime.

Uno strazio palpabile sui social, uno spazio di condivisione in cui decine di messaggi vengono in qieste ore lasciati dai tanti amici e da tutti coloro che conoscevano il ragazzo, ricordato da tutti come un giovane sempre sorridente, curioso, con tanta voglia di vivere. Il suo amico fraterno ha pubblicato una serie di foto per ricordare i momenti felici insieme: avevano condiviso tutto sin dall'infanzia: «Vita mi hai lasciato solo - scrive Daniel -. Mi manchi da morire, veglia sempre sulla tua famiglia e su noi, tuoi amici piu cari. Ci conosciamo da una vita, ti porterò sempre nel mio cuore. Ti amo piu di me stesso, sei l'angelo piu bello, riposa in pace vita mia».

«Fratello mio riposa in pace - scrive Riccardo -. Che la terra ti sia lieve, non sai quanto ci manchi». «Il nostro non era un legame di sangue - scrive Kevin - ma ci legava la scelta di condividere la vita, che ha perso lottando fino all'ultimo con una forza che in pochi possono permettersi. Vita mia ci hai lasciati troppo presto, avevamo molte altre pagine da scrivere, ricordi da creare, esperienze da vivere e un mondo da conquistare. Proprio tu che di voglia di vivere e determinazione ne avevi da vendere, sempre col sorriso, la tua voglia di scherzare e chiacchierare, sempre pronto a mettere la pace. Addio Fabiù, sei stato un capitolo della mia vita, insieme a te se n'è andato un pezzo del mio cuore, nella quale sarai inciso in modo indelebile, non potrò mai dimenticarti».