Incidente sull'autostrada Messina-Palermo: scontro tra cinque mezzi a Cefalù, due feriti

Incidente stradale sull'A/20 Messina-Palermo, poco prima dello svincolo di Cefalù. Nello scontro, avvenuto all'interno della galleria, sono rimasti coinvolti cinque mezzi: un camion e cinque auto. Due le persone rimaste ferite. Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato i feriti in ospedale.

Sul luogo dell'incidente anche gli agenti della polizia stradale per effettuare i rilievi. In base a una prima ricostruzione una delle auto è improvvisamente uscita di strada e si è scontrata con il camion. Le altre auto in arrivo non sarebbero riuscite a evitare l'impatto, dando vita, così, a un tamponamento a catena. Gli accertamenti sono però tuttora in corso e bisognerà stabilire le responsabilità. Sono intervenuti anche gli operatori del Cas: lungo il tratto autostradale, infatti, si sono registrati fortissimi rallentamenti al traffico in attesa dell'arrivo dei soccorsi e della rimozione dei mezzi della carreggiata.

L'ultimo incidente sulla Palermo-Messina si era verificato a fine dicembre, all'interno della galleria nel tratto tra Tusa e Santo Stefano di Camastra. Una donna al volante della sua auto ha perso il controllo e il mezzo si è ribaltato. È successo al chilometro 141+900 in direzione Messina, dove si è temuto il peggio: alcuni automobilisti che stavano percorrendo lo stesso tratto hanno lanciato l'allarme e sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e gli agenti della polizia stradale. La donna è rimasta ferita ed è stata trasportata all'ospedale di Cefalù con codice giallo.