Frana costone sull'A29, chiusa parte della carreggiata vicina lo svincolo di Terrasini

Intorno alle 5.30 di questa mattina si è verificata una frana del costone lungo l'autostrada A29 in direzione Mazara del Vallo, in prossimità dello svincolo di Terrasini, probabilmente a causa delle forti precipitazioni che hanno colpito la zona negli ultimi giorni.

Il muro in questione è realizzato in cemento armato ha una altezza di circa 3 metri e una lunghezza di circa 30 metri. In accordo con i tecnici dell'Anas presente sul posto la carreggiata è stata ristretta alla sola corsia di sorpasso per un tratto di circa 200 metri. Sul posto presente anche personale della polizia stradale.