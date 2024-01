Fa shopping a scrocco, arrestata a Palermo: in borsa prodotti rubati per mille euro

Una giovane di 32 anni è stata arrestata a Palermo dalla polizia con l’accusa di rapina impropria e furto. Nella borsa aveva prodotti per circa mille euro.

Trucchi, biancheria intima, alcune maglie e anche due paia di occhiali da sole di valore che aveva rubato fra i negozi di via Ruggero Settimo.

La giovane M. C., è stata arrestata dopo avere derubato i negozi Calzedonia, Intimissimi, Randazzo, Kiko, Wycon, Golden point e Camomilla.

A chiedere aiuto alla polizia sono stati i commessi di Calzedonia che hanno raccontato che una cliente era stata sorpresa a rubare merce per un valore complessivo di circa 50 euro. La donna, temendo di essere bloccata, ha spinto un’impiegata facendola cadere ed è fuggita.

Gli agenti l’hanno rintracciata e fermata nella vicina piazza Castelnuovo. Nel corso della perquisizione sono stati trovati nella sua borsa gli oggetti rubati. È stata portata in carcere in attesa della convalida.