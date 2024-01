Due uomini armati di pistola sono entrati in un centro scommesse in viale Regione Siciliana a Palermo e l’hanno rapinato. Hanno minacciato gli impiegati e hanno portato via l’incasso: il bottino è ancora da quantificare.

Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia San Lorenzo che hanno sentito i dipendenti e acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza del centro scommesse e della zona.