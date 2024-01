Maltempo, a Montelepre crolla il muro di cinta di una strada fuori dal centro urbano

A Montelepre una porzione del muro di cinta di una strada fuori dal centro urbano è crollata sull’asfalto, probabilmente a causa dell’abbondante pioggia caduta per tutta la giornata dell’Epifania. L’episodio si è verificato nella tarda serata di sabato in via Mazzamartino. Per alcune ore la circolazione è stata interrotta, anche se l’arteria in periferia è poco trafficata. I detriti sono stati rimossi la stessa sera dalla ditta che ha un contratto di manutenzione col Comune. I residenti della zona adesso auspicano un intervento di manutenzione più consistente e non solo sul muro pericolante ma anche sull’asfalto.