Emergenza rifiuti, Rap sposta 30 dipendenti alla raccolta differenziata

L'obiettivo, adesso, è ripulire la città. E in fretta. Per questo la Rap ha deciso di spostare temporaneamente una trentina di dipendenti da altri servizi non essenziali al servizio di raccolta differenziata «per supportare in questa delicata fase sia la raccolta indifferenziata che il porta a porta», spiegano dall'azienda.

Intanto la Rap prosegue gli interventi nelle strade della città per tamponare la crisi. Negli scorsi giorni si sono susseguiti vari interventi. Tra sabato e domenica il personale è intervenuto su Bonagia e Falsomiele, in particolare in via Teodoro Moneta e via del Levriere. Le squadre, in queste ore, stanno lavorando con pala meccanica sempre a Falsomiele. Un’altra pala stamattina è intervenuta in via Albiri, in via Belmonte Chiavelli e in via dell’Orsa Minore.

Sono in corso attività in via Pecori Giraldi. Già conclusa, invece, la raccolta in via Favier e una parte di via Li Puma. Definita anche via Agesia di Siracusa, nelle prossime ore si interverrà su via Rocky Marciano allo Zen. Altri interventi in via Margifaraci, Palumbo, via Tiro a Segno, via Portella della Ginestra, via Salvatore Cappello e corso dei Mille.

Nelle prossime ore nei tre turni di raccolta le zone dove si programmeranno gli interventi ricadono nelle zone del Villaggio Santa Rosalia, dello Sperone, di viale Michelangelo, via Brunelleschi, viale dell’Olimpo, via Lanza di Scalea, via Rombulo. In programma attività anche a Ballarò, in alcune vie della Zisa, zona Cappuccini, via Pindemonte, via Titone, zona Perpignano e vie interne, via Palmerino, zona Baida. Nel quartiere Montepellegrino s'interverrà in via Cirrincione, in via Ferri e in via Ammiraglio Nicastro.

La Rap «confida ancora su una collaborazione della città affinché venga rispettato il vigente regolamento comunale dei rifiuti che prevede che i conferimenti nei cassonetti debbano avvenire esclusivamente dalle 17 alle 22 di ogni giorno. Vietato il conferimento nei giorni festivi e domenicali. E che nell’area porta a porta, dove insiste la raccolta differenziata, si rispetti il calendario e l’esposizione corretta delle frazioni».