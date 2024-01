Nuovo furto al Policlinico di Palermo, rubato un televisore dal reparto di psichiatria

Ladri sono entrati in azione nell’ambulatorio di psichiatria del Policlinico in via La Loggia, a Palermo. Qualcuno si è calato dal terrazzo, ha forzato l’ingresso e smontato un televisore di 52 pollici fissato alla parete. Le indagini sono condotte dalla polizia che sta acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza.