Maltempo, allerta gialla in tutta la Sicilia: «Si prevedono venti forti e mareggiate»

Dopo la giornata dell'Epifania caratterizzata da piogge, vento e grandine in Sicilia, sull'Isola si prevede una domenica con un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo. Per domani, 7 gennaio, la protezione civile ha diffuso un avviso di allerta gialla valido per tutta la regione, per rischio idrogeologico e idraulico.

«Si prevedono venti di burrasca o burrasca forte dai quadranti occidentali - spiegano dal dipartimento regionale - con locali raffiche di tempesta sulla Sicilia Occidentale e meridionale, in estensione dalla sera alle restanti zone. Forti mareggiate lungo le coste esposte». Nelle ultime ore le province considerate a rischio sono state cinque, concentrate soprattutto nell'area sud-orientale, ma si prevede un coinvolgimento più ampio delle zone colpite dal maltempo. Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha intanto annunciato la chiusura delle ville comunali.

«Causa intensificazione dei venti, seguendo l’avviso del Dipartimento di protezione civile regionale, abbiamo disposto per oggi pomeriggio e domani mattina la chiusura delle ville comunali. Si raccomanda massima attenzione e prudenza e porgiamo la massima attenzione alle comunicazioni della protezione civile». Il maltempo ha già provocato danni e disagi a Siracusa, Ragusa e Catania, con trombe d'aria, alberi finiti in strada, pali della luce crollati, tettotie pericolanti. Decine le chiamate ai vigili del fuoco.