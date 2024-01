Incendio in un'abitazione a Prizzi, in fiamme il tetto in legno

Un incendio è divampato ieri sera a Prizzi in un’abitazione a due piani. È andato a fuoco il tetto per cause da accertare. I vigili del fuoco hanno salvato gli abitanti e spento l’incendio mettendo in sicurezza l’abitazione. Sono intervenuti le squadre di Corleone e i volontari di Prizzi. Sono in corso i rilievi per accertare le cause che hanno provocato il rogo.