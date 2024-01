Palermo, scontro tra un'auto e uno scooter in corso Alberto Amedeo: grave un uomo di 69 anni

Incidente in corso Alberto Amedeo a Palermo, in direzione di piazza Indipendenza. Nello scontro sono rimasti coinvolti uno scooter e un'auto: quest'ultima avrebbe travolto l'uomo che era a bordo del ciclomotore. L'impatto si è rivelato molto violento e il sessantanovenne è stato sbalzato dalla sella, finendo sull'asfalto.

Quando è stato lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che l'hanno trasportato in codice rosso al Policlinico: ha riportato traumi e fratture. Sul luogo dell'incidente anche gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dello schianto. In seguito all'incidente si sono verificati forti rallentamenti al traffico, la circolazione è tornata alla normalità dopo la rimozione dei mezzi dalla carreggiata.

Pochi giorni fa un altro incidente si è verificato nella stessa zona: un’auto e una moto si sono scontrate all’inizio di corso Calatafimi, subito dopo la fine di corso Alberto Amedeo. Il ciclomotore era in fase di sorpasso quando si è scontrato con la macchina che stava effettuando una inversione. Anche in questo caso, ad avere la peggio è stato l'uomo che era a bordo dello scooter, rimasto ferito. Le sue condizioni non sono comunque state ritenute preoccupanti.