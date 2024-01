Ancora lavori sulla Palermo-Messina, due mesi di interventi per la nuova segnaletica

I lavori sulla Palermo-Messina non finiscono mai. Il Cas, il consorzio che gestisce l'A20, ha infatti annunciato dalle 6 dell'8 gennaio fino alle 24 dell'8 marzo 2024, è prevista la parzializzazione delle carreggiate in entrambe le direzioni, tramite chiusura alternata della corsia di emergenza, marcia o sorpasso a seconda delle esigenze.

Dove? praticamente in tutta la A20, visto il provvedimento è necessario per permettere la prosecuzione dei lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale tra le barriere di Messina Sud e Buonfornello. Ovviamente gli interventi saranno razionalizzati e i vari tratti saranno chiusi a seconda delle esigenze, in questi due mesi.

Non solo : fino al prossimo 31 gennaio verranno effettuati lavori provvisionali sugli appoggi delle spalle mobili del viadotto Petraria in entrambe le carreggiate.