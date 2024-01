Ancora incendi di rifiuti a Palermo: bruciati i cumuli di corso Pisani

Con i quartieri invasi dalla spazzatura, in periferia come al centro, tornano a Palermo gli incendi di rifiuti. Uno è stato appiccato nel pomeriggio in corso Pisani, dove da giorni la raccolta è bloccata. Ci sono cumuli attorno ai cassonetti che non vengono svuotati dal 25 dicembre. Una situazione simile ad altre zone come Zen, Sperone, Bonagia, Falsomiele, Brancaccio e stazione centrale.