Palermo, i ladri fanno esplodere i distributori di sigarette con i petardi: due colpi a Sferracavallo

Ladri in azione a Sferracavallo: nel mirino sono finite due tabaccherie. I malviventi hanno agito nella notte, approfittando delle strade meno trafficate e utilizzando dei petardi hanno danneggiato i distributori di sigarette e accessori che si trovano all'esterno delle due attività commerciali. Prima hanno colpito in via Sferracavallo, poi nella pizza della borgata marinara.

Le esplosioni sono state avvertite da alcuni residenti che hanno subito lanciato l'allarme: sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno accertato i danni provocati ai distributori, mentre l'ammontare del bottino è in fase di quantificazione. In base ai primi accertamenti i furti sarebbero stati messi a segno dalla stessa banda, ma elementi utili alle indagini potrebbero emergere dai filmeti delle telecamere che si trovano nella zona.

Già negli scorsi mesi una tabaccheria era stata presa di mira nella borgata ed era stato utilizzato lo stesso metodo da due giovani arrivati sul posto a bordo di uno scooter e che erano riusciti a scappare con un grosso quantitativo di sigarette. A Sferracavallo i residenti chiedono ancora una volta più controlli e un maggiore presidio delle forze dell'ordine, dopo un'estate in cui si sono registrati diversi episodi di violenza in strada, furti e rapine.