Furti con spaccata a Bagheria, arrestati due palermitani

La polizia di Stato ha dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale di Termini Imerese, nei confronti di due pregiudicati palermitani, ritenuti responsabili di due furti con spaccata.

I fatti sono stati commessi tra i mesi di aprile e giugno scorsi. In particolare la minuziosa attività d’indagine sviluppata dalla squadra investigativa del commissariato di Bagheria, con il coordinamento della Procura di Termini Imerese, ha consentito di raccogliere elementi tali da inchiodare i due ladri. Secondo quanto è stato ricostruito lo scorso 4 aprile, avevano messo a segno il primo colpo che aveva fruttato un bottino di oltre 4.50. Con il volto coperto da passamontagna, dopo avere effettuato un accurato sopralluogo del sito ed avere atteso la chiusura di un noto bar tabacchi del comune bagherese, utilizzando delle pesanti mazze mandavano in frantumi la vetrata del punto vendita ed una volta all’interno trafugavano denaro contante e numerosi ticket di vari concorsi a premio.

La stessa attività commerciale era stata già colpita pochi giorni prima da altre due persone che, con identiche modalità operative, avevano fatto accesso all’interno del punto vendita mettendo a segno un altro colpo. Anche in questo caso, all’esito dell’attività d’indagine svolta dalla squadra investigativa, i due presunti responsabili venivano individuati ed assicurati alla giustizia.

Il secondo episodio contestato nel provvedimento del giudice riguarda un tentativo di furto commesso lo scorso 7 giugno ai danni di una ricevitoria e rivendita di tabacchi, sempre a Bagheria, messo in atto con identico modus operandi. In questo caso, dopo avere sferrato violenti colpi contro la vetrata, gli autori si davano a precipitosa fuga perché impauriti dal fragore generato dai numerosi colpi assestati alla vetrina. I due adesso si trovano in carcere a Termini Imerese.