Palermo, paura per un avvocato durante i festeggiamenti: petardo danneggia la sua auto

«Se pensate che il vostro Capodanno non sia stato divertente, c'è un vostro amico che, mentre guidava, lo hanno preso a bombardoni da un palazzo. Sorbole, avevo detto che avrei ballato ma non sono stato compreso. Bene. Ma non benissimo». Con un post un avvocato di Palermo, Marco Lugaro, ha raccontato qualche ora fa la sua esperienza di Capodanno nel capoluogo siciliano, non certo delle migliori: mentre si trovava stava percorrendo la città in auto, la vettura è stata centrata in pieno da un petardo, che ha provocato seri danni al mezzo ma per fortuna non a lui.

Un'esperienza che il legale ha raccontato attraverso Facebook, che sottolinea come ieri e stanotte, i botti, a Palermo, ci sono stati eccome, nonostante l'ordinanza del sindaco Roberto Lagalla, che vietava fuochi d'artificio e petardi. Molti non l'hanno rispettata. L'incidente per l'avocato si è risolto con un tentativo di sdrammatizzare quanto successo sui social. Poteva avere conseguenze peggiori.