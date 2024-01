Incidenti nella notte di Capodanno a Palermo, tre feriti

Incidenti stradali nella notte di Capodanno a Palermo. Due persone sono rimaste ferite, per fortuna in maniera lieve, in uno scontro tra vetture in via Umberto Giordano. Secondo quanto ricostruito, intorno alle 5 di mattina, uno degli autisti non avrebbe rispettato la segnaletica e sarebbe andato a sbattere su un'altra auto, che avrebbe terminato la sua corsa contro un semaforo.

A bordo delle vetture c'erano quattro persone, due sono rimaste ferite in maniera non grave. Indagini da parte dell'infortunistica della polizia municipale. Altro incidente, qualche ora dopo, in viale delle Alpi, a scontrarsi questa volta uno scooter e un'auto: una persona è rimasta ferita, esclusa la riserva sulla vita.