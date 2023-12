Ruba un'auto a Palermo, arrestato dopo un inseguimento da film

La polizia di Stato, la scorsa sera, ha arrestato, in flagranza di reato, un palermitano resosi responsabile del reato di resistenza a pubblico ifficiale e furto aggravato di un’auto.

Secondo quanto è stato ricostruito, gli agenti hanno localizzato l’auto in largo Camastra dopo la segnalazione del furto avvenuto in viale Piazza Armerina. In via Leonardo da Vinci gli uomini delle volanti hanno intimato l’alt al ladro, azionando i dispositivi di segnalazione acustici e luminosi in dotazione, ma il giovane alla guida dell’auto rubata ha accelerato con il chiaro intento di far perdere le proprie tracce, sottraendosi al controllo e imboccando, seppur un breve tratto, via Leonardo da Vinci, in direzione opposta al senso di marcia.

Ne è nato un inseguimento durante il quale il giovane si è reso protagonista di spericolate e sconsiderate manovre che mettevano a repentaglio la sicurezza degli altri utenti della strada.

L’inseguimento si concludeva in via Evangelista Di Blasi e il ladro, arrestata la marcia, tentava una breve fuga a piedi ma veniva prontamente bloccato e identificato dagli agenti. Da accertamenti successi veniva rinvenuto e sequestrato un giravite presumibilmente utilizzato dal giovane per compiere il furto. L’arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria.