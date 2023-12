Palermo, violenze e una cella incendiata al Malaspina

«Nuovo saccheggio nel carcere minorile Malaspina di Palermo. Due detenuti stranieri si sono barricati nella cella armati di lamette minacciando i poliziotti, hanno incendiato una cella rendendola inagibile, abbassando così i posti disponibili, portando la capienza da 45 posti a 20». Lo dice Gioacchino Veneziano, segretario della Uilpa Sicilia.

«L’escalation di eventi critici al carcere minorile di Palermo aumenta e il personale di polizia penitenziaria ormai è allo stremo delle forze e non potrà resistere a lungo l’onda d’urto delle violenze perpetrate dai detenuti ormai consapevoli che l’impunità regnerà sovrana. Per fronteggiare queste situazioni sempre più frequenti servono gruppi di intervento rapido come negli istituti per adulti, e altre strategie operative».

Nella foto il segretario Gioacchino Veneziano