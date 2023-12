Palermo, furto nella mensa dell'ospedale Civico: ladri in fuga con cibo ed elettrodomestici

I furti negli ospedali palermitani non si fermano e a finire nuovamente nel mirino dei ladri è il Civico. I malviventi hanno fatto irruzione nei locali della mensa, passando al setaccio ogni angolo e fuggendo con generi alimentari ed elettrodomestici. Hanno portato via pasta, pane, carne, bottiglie di olio e altri alimenti. Chi è entrato in azione si è impossassato anche di alcuni strumenti utilizzati nella cucina della struttura sanitaria, tra cui un'affettatrice.

I ladri hanno messo in atto un piano studiato fino all'ultimo dettaglio, scappando con un bottino ancora in fase di quantificazione, ma che ammonterebbe a centinaia di euro. L'ultimo furto risale soltanto a due settimane fa, in quel caso sono stati rubati dei cavi di rame dal padiglione 12 dove si trova l'unità di Cardiologia. Il furto ha provocato un lungo blackout con conseguenti disagi sia per il personale medico che per i pazienti.

Ma non finisce qui, perché il 27 dicembre i malviventi sono entrati nuovamente in azione: un uomo è infatti entrato nel reparto di fisioterapia e ha portato via due computer dalla stanza dei medici. I sanitari hanno presentato denuncia. Nel mirino nelle scorse settimane è finito anche il Policlinico. È stato preso di mira lo spogliatoio di medici e infermieri nel reparto di Chirurgia d’urgenza. Sono stati aperti tutti gli armadietti e portati via oggetti personali dei dipendenti. Dal Policlinico, inoltre, sono stati portati via tre metri e mezzo di grondaia in rame dal paglione 11. Le indagini sono condotte dai carabinieri.