È morta a Palermo Nadia Speciale, imprenditrice della comunicazione ed ex moglie di Ferruccio Barbera

È morta Nadia Speciale, imprenditrice, donna della comunicazione. Aveva 69 anni ed era stata sposata con Ferruccio Barbera, figlio dell'ex presidente del Palermo, morto improvvisamente nel 2005. Speciale, che lascia il figlio Lorenzo Barbera, anche lui attivo nel mondo della comunicazione, era conosciutissima in città e negli anni aveva legato il suo nome a importanti campagne pubblicitarie, come quelle della Kemeco, che produce al Rio Azzurro. Per Pietro Murania, fondatore di Kemeco, aveva anche curato la campagna elettorale, in occasione della sua candidatura alle elezioni regionali.

Palermo perde così uno dei volti più noti nella comunicazione e nel marketing. Nadia Speciale aveva iniziato molto giovane nell'agenzia Pubilla, fondando poi la sua Aryadeva. Da anni aveva aderito alla religione buddista e per questo aveva curato la visita del Dalai Lama in Sicilia e anche quella di Richard Gere e negli ultimi anni aveva lavorato con Barbera & Partners.

Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati immediatamente sui social. Anche quello del Palermo calcio, con cui Speciale aveva lavorato: «Il Palermo partecipa al cordoglio per la scomparsa di Nadia Speciale, da sempre legata alla famiglia Barbera e animatrice entusiasta della nascita del Palermo Women nel 2019».