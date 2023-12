Ancora incendi di spazzatura a Palermo, evitati danni alle auto parcheggiate

Anche stanotte si sono verificati incendi di rifiuti nelle strade di Palermo ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per evitare danni alle auto parcheggiate nei pressi dei cassonetti stracolmi di spazzatura. Roghi in via Perpignano e in via Eugenio l’Emiro, dove qualcuno a più riprese ha dato fuoco alla spazzatura ammassata tra cassonetti e strade.

Incendi anche in via Antonio Marinuzzi, nella zona di via Oreto e via Tiro a Segno, dove sono presenti diverse discariche spontanee, e via XXVII Maggio, a Brancaccio.