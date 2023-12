Palermo, danno fuoco ai cassonetti della spazzatura: inseguiti e bloccati due ragazzini

I carabinieri del nucleo radiomobile hanno denunciato, in stato di libertà, alla procura per i minori di Palermo, due giovanissimi per il reato di danneggiamento seguito da incendio. I militari sono intervenuti in via Beato Angelico dove erano stati segnalati alcuni cassonetti dei rifiuti in fiamme e hanno notato i due ragazzini darsi alla fuga a bordo di una bicicletta elettrica.

Dopo un breve inseguimento i carabinieri hanno bloccato ed identificato i minorenni che sono stati affidati alle rispettive famiglie; l’incendio è stato spento da una squadra dei vigili del fuoco.

In questi giorni a Palermo ci sono stati diversi incendi di rifiuti anche in via Principe di Granatelli, in via Don Orione, in via Resurrezione, in via Di Giorgio e in via Tiepolo.