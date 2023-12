Termini Imerese, arrestato l'uomo delle due rapine in banca fallite in una sola giornata

La polizia ha eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico emessa dal gip di Termini Imerese nei confronti di un uomo accusato di tentata rapina in due banche. La prima ai danni della filiale di Termini Imerese della Bnl. L’uomo lo scorso 7 novembre è entrato in banca e ha minacciato i dipendenti strattonando uno degli impiegati. È stato messo in fuga dai dipendenti stessi dell’istituto di credito, che hanno reagito. Nella stessa giornata l’uomo aveva tentato un altro colpo, sempre a Termini Imerese e sempre senza riuscirvi. Poco prima, infatti, si è presentato agli sportelli dell’Unicredit (nella foto), in via Falcone e Borsellino. Anche in questo caso i dipendenti non gli hanno consegnato nemmeno un euro.