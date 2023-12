Incidente tra due auto in viale Regione a Palermo, una si ribalta: due feriti e traffico rallentato

Incidente stradale in viale Regione Siciliana a Palermo. Uno scontro tra due auto si è verificato all'altezza del semaforo dell'ex piazzale Giotto, sulla corsia centrale in direzione Catania. L'impatto ha provocato il ribaltamento di uno dei mezzi. Il conducente è rimasto intrappolato nell'abitacolo e alcuni automobilisti di passaggio hanno cercato di soccorrerlo, in attesa dell'ambulanza e dei vigili del fuoco.

Una volta messo in salvo e stato sottoposto agli accertamenti medici, ma non sarebbe in gravi condizioni. Lievi ferite anche per l'altro automobilista. L'impatto, in base alle tesitmonianze sul posto, si sarebbe verificato in seguito al malfunzionamento del semaforo pedonale, ma le indagini per ricostruire la dinamica sono in corso. Sul luogo dell'incidente sono infatti intervenuti anche gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi. Lungo la circonvallazione si sono registrati forti rallentamenti al traffico, il tratto di strada è infatti stato chiuso.

Risale soltanto a due giorni fa un altro incidente in viale Regione Siciliana che ha avuto conseguenze tragiche: Michelangelo Aruta, ventidue anni, ha infatti perso la vita dopo il terribile volo della sua Smart dal ponte della rotonda di viale Lazio. Con lui viaggiava un amico di diciassette anni che è tuttora ricoverato in gravi condizioni.