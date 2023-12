Protesta animalista in Cattedrale a Palermo, attivista in chiesa con uno striscione

Protesta animalista nella Cattedrale di Palermo, poco prima della messa della vigilia di Natale. Quando già i primi fedeli stavano cominciando a prendere posto un'attivista di Ribellione Animale è entrata all'interno della basilica e ha esposto uno striscione con su scritto «Ogni creatura nasce sacra».

La protesta si inserisce nel contesto della campagna nazionale Futuro Vegetale, iniziata nel marzo di quest'anno con delle azioni all’interno di alcune catene della grande distribuzione organizzata.

«La Chiesa - dicono le attiviste - ha un'importante responsabilità a riportare l'attenzione sulla crisi climatica ed ecologica. Il Papa con le sue encicliche Laudato Sì si rivolge a noi parlando della necessità di un'ecologia integrale, in cui la preoccupazione per la natura, l'equità, la gioia e la pace interiore non possono essere separabili. Per ciò è nostro dovere come specie umana attuare un profondo cambiamento delle nostre tradizioni culinarie per gli animali che abitano gli ecosistemi e quelli che vengono rinchiusi nelle gabbie degli allevamenti».