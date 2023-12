Omicidio Celesia, il questore di Palermo vieta i funerali al Cep e il corteo funebre

Per motivi di ordine pubblico Rosolino Celesia non avrà un funerale al Cep, il quartiere di Palermo che si preparava per dare l’ultimo saluto all’ex calciatore ucciso con due colpi di pistola al culmine di una lite, la notte del 21 dicembre, nella discoteca Notr3.

Il questore Maurizio Calvino ha vietato alla famiglia sia di celebrare le esequie nella chiesa del quartiere dove Lino era stato battezzato, sia il corteo funebre. Il 27 dicembre la famiglia e gli amici potranno salutare il giovane, morto a 22 anni, alle 8 del mattino nella chiesa di Sant’Orsola. Una decisione che non è stata accettata di buon grado dalla famiglia di Celesia.