Palermo un'altra notte di controlli in via La Lumia: sanzioni per due locali

Nuovi controlli a Palermo da parte di polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia municipale e personale dell’Asp nei luoghi della movida dopo l’omicidio nella discoteca Notr3 di via Pasquale Calvi e la maxirissa scoppiata una settimana fa in via Isidoro La Lumia dove un giovane di 30 anni ha sparato alcuni colpi in aria.

Proprio i residenti di questa strada - che si sono riuniti in un comitato - avevano presentato un esposto in Procura segnalando sosta selvaggia, schiamazzi, musica ad altissimo volume proveniente dai locali e anche dagli stereo delle auto «che fanno vibrare i vetri degli infissi» e, perfino, l’esplosione di fuochi d’artificio e la presenza di rifiuti, topi e degrado perché pochi gestori «provvedono a pulire». Una prima risposta c’è stata nell’ambito dell’operazione Alto Impatto. Dopo i controlli di venerdì sera, arrivano nuovi risultati e sempre nella zona di via Isidoro La Lumia, nel quartiere Politeama. Presso un esercizio commerciale di quella strada è stata riscontrata la difformità di Scia e applicata una sanzione amministrativa pari a 5.000 euro. Accertata anche la violazione dell’articolo 2 del regolamento comunale sulla Tosap, ovvero una tenda non autorizzata e carenze strutturali che hanno provocato una sanzione amministrativa pari a 3.000 euro. Infine, una sanzione di altri 5.000 euro è stata decisa per la somministrazione di cibi. Ad un altro esercizio commerciale, sempre di via La Lumia, è stata contestato invece la mancanza del manuale di autocontrollo Haccp e applicata una sanzione amministrativa pari a 3.000 euro. Accertate anche carenze strutturali.

I punti di controllo sono stati dislocati nelle vie Carini, Sella, Corleo, Turati e Omodei, e nelle piazze Nascè, Don Sturzo e Crispi. Sono stati sottoposti a controllo diversi pubblici esercizi in ordine al possesso dei requisiti di legge da parte degli esercenti commerciali.

Sono stati inoltre effettuati controlli volti a contrastare la commissione di illeciti in violazione del codice della strada che, talvolta associati all’abuso di alcool, possono rappresentare un serio pericolo per la sicurezza dei cittadini. Tali accertamenti hanno consentito di elevare 77 contestazioni, con particolare riferimento alla guida senza casco, superamento dei limiti di velocità, mancanza di assicurazione obbligatoria e divieto di sosta, due sequestri e due fermi amministrativi. Inoltre, sono stati denunciati due soggetti per guida senza patente con recidiva. Sono state identificate 558 persone, di cui 85 con precedenti di polizia, controllati 141 veicoli ed elevate 77 sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada.