Controlli nei luoghi della movida a Palermo: maxi sanzioni a un locale, indagato il titolare

Giro di vite delle forze dell’ordine a Palermo dopo le risse e le sparatorie e nei luoghi della movida, culminati nel l’omicidio alla discoteca Notr3 di via Calvi. Servizi straordinari sono stati svolti congiuntamente svolti dalla polizia, dai carabinieri, della guardia di finanza, dalla polizia municipale coadiuvati da personale dell’Asp e dall’ispettorato del lavoro.

In un esercizio commerciale di via Isidoro La Lumia, sono state riscontrate la mancanza di Scia, con sanzione amministrativa pari a 3.000 euro, e la mancanza di requisiti in materia di igiene, con sanzione amministrativa pari a 1.000 euro. Al titolare, che è stato indagato in stato di libertà per occupazione del suolo pubblico, sono state contestate l’occupazione della sede stradale, con sanzione pari a 173 euro, la violazione del regolamento comunale dehors relativo all’arredamento per occupazione di suolo pubblico (sanzione amministrativa pari a 300 euro) e la mancata comunicazione dell’occupazione del suolo pubblico alla Sovrintendenza, (sanzione pari a 300 euro). Il locale è stato sequestrato amministrativamente per svolgimento di attività di somministrazione, con sanzione amministrativa pari a 5.000 euro. Si è proceduto inoltre al sequestro penale della parte esterna (pedane e sedie) per manufatto abusivo.