Palermo, nuovo raid contro un locale del centro storico: preso di mira il Botanico Bar

«Per una volta non vogliamo sentirci soli e vogliamo condividere con voi questa violenza, questa vandalismo ma soprattutto ripicca, con tutti voi! Ci chiediamo cosa sta diventando Palermo?». Sono le amare parole condivise sui social dai titolari del Botanico Bar di via dei Corrieri, dalle parti di via Alloro, nel centro storico di Palermo. Nel mirino sono finite le piante collocate all'esterno del locale. Alcune sono state spezzate, altre gettate a terra, i vasi sono stati spaccati.

Sono gli stessi titolari a raccontare cosa è successo: l'atto vandalico sarebbe avvenuto dopo avere invitato alcuni giovani sorpresi a commettere dei furti. «In quattro anni di attività non è mai successa una cosa del genere! Noi al Botanico Bar da due settimane ci troviamo a controllare le nostre salette, gli spazi comuni dai continui scippi e soprusi, furti, dopo diversi accorgimenti da parte dei clienti. Notando questi tipi all’opera, ieri li abbiamo beccati! Un gruppetto di ragazzi di nazionalità straniera (tunisini/marocchini) non lo sappiamo! Li abbiamo buttati fuori e cacciati! Stamattina (venerdì 22 dicembre) il risultato è questo! Per aver difeso la nostra clientela che ha il diritto di ballare nella propria comfort zone, dovrebbe essere libera di lasciare un giubbotto o un attimo la borsa, per rilassarsi in un locale bello come il nostro! Invece no! Ricompreremo tutto ed oggi il Botanico sarà più bello di ieri ma volevamo che tutti voi viveste con noi questo Disagio! Grazie», concludono.

Un episodio che allunga la lista di raid e furti messi a segno nelle ultime settimane in città. Una escalation che preoccupa residenti e commercianti del centro storico, dove sono già stati presi di mira bar, ristoranti e negozi dalla banda spaccavetrine. Gli ultimi casi soltanto ieri, giovedì 21 dicembre, con i colpi messi a segno al ristorante I Cucci di piazza Bologni e al ristorante Buatta, in corso Vittorio Emanuele. Le modalità sono sempre le stesse: i ladri sono riusciti ad entrare all'interno dell'attività commerciale infrangendo la vetrina. La scorsa settimana sono stati presi di mira La Rinascente di via Roma - dove i malviventi hanno sfondato la grande vetrata utilizzando una Fiat Panda rubata come ariete - e il bar Liberty, all'angolo tra corso Vittorio Emanuele e piazza Bologni.